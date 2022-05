Raphael OSSORO

Carrière dans la banque, notamment dans la Direction de la Clientèle privée et professionnelle (assurances, professions libérales) animation et suivi d'équipes de Directeurs d'agences et de chargés de clientèle; visites aux clients,fixation d'objectifs aux forces de ventes, évaluation....



Aujourd'hui, consultant interne à l' APEX-CI (Association pour la Promotion des Exportations de Côte d'Ivoire) .





Je suis actuellement à le recherche de contacts professionnels, dans le domaine du renforcement de capacités.







Mes compétences :

Animation des équipes de vente

Contacts et visites à la clientèle

Renforcement des capacités

Recherche de financement

Suivi de la clientèle et de certaines taches admin

Finances

Banque