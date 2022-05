Raphaël PACCHIANI

Rigoureux, homme de challenges, dynamique, possédant un excellent sens de l’empathie et esprit d’équipe, doté de fortes valeurs humaines, ainsi qu’un très bons sens du contact et de réelles capacités commerciales, managériales, et d'organisation, je tiens à mettre mes différentes compétences au service d'une entreprise dynamique et ambitieuse.

En effet, de très nombreuses expériences dans différents secteurs d'activité, m'ont permis d'acquérir un sérieux savoir faire que je souhaite partager et porter au développement de votre entreprise.



Mes compétences :

Promotion des ventes

Gestion administrative

Gestion du stress

Gestion de la relation client

Gestion des stocks

Gestion de projet

Techniques de vente

Management

Gestion de la qualité

Contrôle qualité

Evènementiel et Relations Publiques

Evènementiel et Partenariats

Evènementiel et logistique

Gestion événementielle

Communication événementielle

Animation de formations