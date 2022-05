Raphael PARSY

Utilisateur passionné dés le début des années 90 des diverses technologies de l'informatique, j'ai acquis des compétences solides en assemblage et maintenance système.



Titulaire d'un BTS action commercial, je me suis rapidement spécialisé dans la vente de matériel informatique.



Après 8 ans dans ce secteur, j'ai rejoint l'enseigne FNAC où j'ai pu affiner mes compétences grâce à l'emprunt de matériels et aux sites internet spécialisé (MICROSOFT labs, CISCO net academy, site du zero, Clubic.)



Mon désir de m'engager plus techniquement dans les nouvelles technologies et d'y exercer un métier m'a conduit tout naturellement à m'inscrire à l'A.F.P.A. afin de suivre une formation diplômante et reconnue par les professionnels du secteur.



A l'issue de celle-ci et d'un stage de 3 mois à la Caisse d'Epargne de la Côte d'Azur, mes efforts ont été récompensé par l'obtention du diplôme de niveau 3 "T.S.G.E.R.I", ainsi que la certification CISCO système.



J'ai eu l'opportunité de rejoindre fin 2011 l'équipe informatique du groupe A.Tzanck, qui m'a confié la responsabilité du site de Mougins. J'ai pu y mettre en application mes compétences au service des utilisateurs et de l'infrastructure réseau.



J'ai souhaité dès l'année suivante mettre à profit mes compétences en tant qu'auto-entrepreneur, mes clients particuliers comme professionnels m'ayant confié des tâches variées, telles que l'achat et l'installation de postes,de matériels (Box et Bornes Wifi/NAS/CPL/réseau câblé RJ45/fibre optique, câble) , la mise en ligne sécurisée d'informations (accées VPN, FTP), assurer la sécurité des données sensibles (Solutions de sauvegarde sur NAS), et la gestion d'incidents (VNC).







Mes compétences :

WAN

Informatique

LAN

Windows

Réseau

Cisco

Linux

VoIP

Réseaux

Unix