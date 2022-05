Raphaël PELLEGRINO

Actuellement manager d'un team de 17 personnes au Swisscom Shop de Vevey.

J'ai auparavant géré le shop de Martigny avec 10 collaborateurs.



Ces deux expériences ont été couronnées de succès durant ces dernières années et le sont encore à ce jour.



Meneur naturel, j'aime les challenge et tout mettre en oeuvre avec mon équipe pour dépasser les objectifs fixés.



Autodidacte, je suis persévérant et à la recherche des meilleurs atouts pour mon commerce et fais tout pour motiver et développer mes collaborateurs.



L'esprit d'équipe, de compétition et une qualité de service supérieure à la moyenne sont très importants pour moi.



Mes compétences :

Autodidacte

autonome

dynamique

Entrepreneur

Management