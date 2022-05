Raphaël PELLETREAU

Bonjour,

Avec une expérience de 25 ans dans le transport international et la logistique, j'ai évolué dans différents postes dont certains avec responsabilités, sur différents sites en France, avec des relations quotidiennes avec l'étranger (agents, correspondants, clients). Mes formations en interne m'ont permis de suivre l'évolution constante tant des réglementations douanières que celles liées purement au transport international, dans le but de conseiller et répondre au mieux aux demandes des clients pour développer une sain partenariat avec chacun d'eux. .

actuellement disponible, je réside par choix en Vendée.





Mes compétences :

Logistique

Import/Export

SAP