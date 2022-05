Depuis le 03/12/2013, je suis désormais Responsable Grands Comptes de la société Giochi Preziosi.

Je suis responsable du suivi et du développement des référencements produits auprès des Centrales d'achat GSA et GSS. Ce poste me permet désormais d'intervenir avec des Offres Permanent et Noël sur le Jouet "Garçon + Fille + Mixte + Pré-Scolaire et Loisirs créatifs".



Un résumé : Une Entreprise avec un portefeuille Produit Complet : "licences et Hors licences".