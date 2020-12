Bonjour,



Etant dans la vente depuis une douzaine d'années j'ai durant cette période travaillé dans plusieurs domaines d'activité :Informatique ( CEGID ), Santé ( Scientific Brain Training ), l'Industrie environnemental ( PAROLAI ),l'industrie Agro-Alimentaire ( WIRQUIN ), et la vente de préstation intellectuelles (SVP).

Ces différentes experiences m'ont permis de toucher à plusieurs secteurs d'activité et de me donner une forte culture générale dans l'activité commerciale.

Ainsi lors de mes divers experiences j'ai toujours recherché à être un acteur actif au sein de mon marché.

Le travail n'étant pas tout je suis d'autre part à la recherche de nouveaux challenge et le sport est devenu une nouvelle source de motivation et de travail sur soi.



A bientôt



Stéphane MARTIN



Mes compétences :

Culture

Culture du résultat

Esprit de compétition

RIGOUREUX