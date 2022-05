Raphaël PILORGET

Aujourd'hui, internet est plus qu'une simple vitrine. Il ne suffit pas de dire présent pour être reconnu voir même aperçu. Il faut être vivant, bouger, sinon c'est la mort assurée. Et vivre sur internet ça consiste à communiquer, partager, ressentir, apprendre, créer des liens, ...



Les internautes ont-ils envie d'aller voir votre site ?

Envie de savoir ce que vous faites et comment vous le faites ?

Envie d'y retourner ?

Envie de le partager avec leurs connaissances ?

Envie d'y apprendre des choses nouvelles, pratiques et intéressantes ?



C'est en créant ce climat qu'on a une véritable identité sur internet. Et quand on a une identité on sait aller vers les autres parce qu'on sait qui on est. Et en retour, les autres nous valorisent.



J'ai donc créé "Le Compagnon du Site" pour vous accompagner sur internet. Comment ? En vous construisant un site internet à votre image. Un site qui reflète votre personnalité, votre savoir-faire, votre valeur ajoutée. Mais un site reste relativement statique puisqu'il présente les informations clés à obtenir à tout moment. Pour le faire vivre, je mets en avant votre vitalité au moyen d'un blog. Ce dernier permet de partager avec les internautes votre savoir-faire, votre expérience, une présence, une écoute et de rendre votre présence active, dynamique.



Mes compétences :

PHP MYSQL

Prestashop

Office

Wordpress

Javascript avec jQuery

HTML5 CSS3

Intranet

E-commerce

Développement web

Internet