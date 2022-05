Raphaël PISSON

Actuellement basé sur lille je coordonne 2 agences sur la région Nord-Ouest ou je suis garant de la mise en place et du suivi du référentiel MASE.

Fort d'une expérience de 5 ans dans le domaine, j'assiste à la mise en place des nouveaux contrats via la rédactions des modes opératoires et PDP sur 6 sites industriels sur lesquels nous intervenons.

Mon rôle est également d’assurer le suivi des interventions sur chantiers du BTP (coffrage/ étaiement/échafaudage), cela passe par la préparation, la mise en place de moyens techniques et des audits.



Mes compétences :

Plans de prevention

Audit interne/externe

Enquêtes accidents

Plan d'actions HSE

Analyse de risque

Sens des relations humaines

Communication

FDS

Réactivité et sens de l'initiative

Gestion des déchets

Relationnel

Mase