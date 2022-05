Passionné par l'entrepreneuriat:



- 7 ans dans la distribution avec CLD Distribution

- 14 ans dans la vente avec Smartoys

- 1 an dans l'édition de jeux indépendant avec Pixel teddy



Trois métiers différents et autant de plaisir dans le développement, le relationnel et le management.



Mes compétences :

Marketing online

Marketing viral

Management de projets

Développement commercial

Créativité – Stratégie et politique générale

Développement des ventes