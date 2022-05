Raphaël PRATS

Ingénieur généraliste dans le domaine de l'énergie. J'ai une formation complémentaire en gestion de projets complexes.

Je m'intéresse aux énergies renouvelables (solaire, éolien, biogaz,...) J'apprécie les projets pensés usager ou en co-conception.

Je cherche un emploi alliant gestion de projet et compétence managérial dans le domaine des énergies renouvelables.



Mes compétences :

Microsoft Excel

ArcGIS

Visual Basic for Applications

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Gestion de projet

Animation brainstorming

Animation atelier de co-conception

Travail en équipe

Sketch up