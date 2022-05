Raphael PRAT

Programmation :

.NET (C#, ASP.NET, ASP.NET MVC, LINQ, Silverlight pour Windows phone 7, WPF, compétence en Azure, compétences en Sharepoint), enseignement .NET



PHP (Sites e-commerce, webservices, prestashop, oscommerce, modules), Smarty, Utilisation de frameworks, xHTML-CSS, Javascript (jQuery), AJAX



Méthodes Agiles (SCRUM, Extreme Programming), Design Pattern & Architechture (N-Tiers / MVC / MVVM)



Connaissance en Java (J2SE / J2EE), C / C++, Visual Basic, connaissances en COCOA





Modélisation : UML, Merise



SGBD : SQL server, Oracle 9i, MySQL



Management : Rédaction de cahier des charges, rédaction de Business plan, planification, distribution de tâches, gestion d’équipe technique, mise en place de méthodes Agiles (SCRUM)

Référencement / Webmarketing Analyse, référencement et optimisation de sites internet, techniques avancées de référencement, suivi Web Analytics, marketing internet (régies de publicité, buzz, Adwords), ergonomie



Serveurs/Réseaux : Cisco (Certifié Cisco CCNA 1 & 2), Apache, Environnements Debian, Fedora, Windows Server, Utilisation d’outils de virtualisation (VMWare, VirtualBox, KVM)



Autres : Utilisation d’API et webservices (Google Adwords, Google Analytics, Google Search, Yahoo BOSS), travail collaboratif (SVN, Team Fundation Server)



Mes compétences :

Chef de projet

Chef de projet technique

Technique

Windows Phone

Windows phone 7