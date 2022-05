Raphael PRETET

Www.chocolat-publicitaire.com est une marque de la société Echos & Saveurs et est spécialisé dans la communication par le chocolat et confiserie .



Nos produits s'adaptent à tout type d'événement : salon, cadeaux d'affaires, street marketing, lancement de produit, cadeaux de fin d'année,... Nous proposons une large de gamme de produits de que nous personnalisons à votre image ou votre événement



Nos produits sont une alternatives aux produits publicitaires classiques , des produits nouveaux économiques, personnalisés et d'origine Française.



Nous vous proposons également des animations type fondue chocolat/fruits pour animer vos événements ainsi que des ateliers créatifs chocolat pour enfants et autres !



Bonne découverte de nos produits et prestations surArray



Mes compétences :

Achat

Animation

COMMERCE

Vente