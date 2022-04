Ingénieur textile diplômé de lENSAIT, le textile est ma vie depuis plus une quinzaine dannées.

Durant 6 ans, jai exercé le métier dingénieur conseil en tant quingénieur indépendant.

J'ai ensuite vendu des produits chimiques pour le textile en France et à l'international



Je suis désormais à la recherche dun nouveau challenge en tant quIngénieur Technico-Commercial.



Je suis joignable à toute heure au 06 70 94 50 21 ou par email : emmanuel@pretet.com



Mes compétences :

Ingénierie textile

Gestion de projets technico-commerciaux

Gestion administrative et commerciale de Business Unit

Gestion de comptes clients et zones commerciales

Évaluation environnementale (ACV)

Éco-conception

Audit / Diagnostic

Conseil

Entrepreneuriat

Business Development

Innovation

Formation