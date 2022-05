Raphaël PROUIN

Acro Gecko est né suite à 17 années d'expérience dans les travaux d'accès difficiles.



Une formation diplômante effectuée en 1996 m'a mis le pied sur corde....

J'ais ensuite accumuler de l'expérience avec les missions intérimaires. Travaux urbains, TP, industrie ou nucléaire, j'ais découvert la grande diversité de ce métier et dans la France entière.



La région Languedoc Roussillon accueilli en 2000 et où ( enfants obligent!!!) je deviens chauffeur de direction au Midi Libre.



TGH Languedoc me remet sur corde en 2003..... Et puis, ACRO GECKO en 2012...

Cette entreprise est la suite logique de mon parcours professionnel. Et pour longtemps j'espère!!!