Raphaëlle PROUIN

4, La Valinière - La Maison d'Antoine - 44850 St Mars du Désert

Tél : 06 68 29 90 72

raphaelle.prouin@neuf.fr

41 ans



Monitrice Éducatrice



COMPÉTENCES

• Accompagner, animer la vie quotidienne, collective et individuelle (enfants, adolescents, personnes porteuses de handicaps, en situation de grande précarité, personnes âgées).

• Poser un cadre, des repères structurant permettant à la personne de s ‘inscrire dans le groupe, la société, de manière autonome.

• Animer et organiser:

- des activités socioculturelles et éducatives.

- des temps d'échange et de concertation, créer du lien…

- des groupes de parole inspirés de la pédagogie institutionnelle « quoi d’neuf ».

• Recruter, coordonner une petite équipe et organiser un séjour.

• Accueillir, Écouter et Orienter.

• Informer autour des thèmes de prévention.

• Concevoir, mettre en œuvre, animer et évaluer des projets associatifs, culturels et socioculturels

• Travailler en réseaux / partenariats.

• Encadrer pédagogiquement.



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

• Monitrice Éducatrice en remplacement (2010-2015)

2014-2015 ITEP OVE Lamoricière (Nantes 44)

06/13-09/14 Apprentis d’Auteuil, MECS de la Maison Daniel Brottier (44340) et les Lauriers (85000)

09/12-06/13 Apprentis d’Auteuil, Internat Éducatif et Scolaire, Angreviers (44190)

03/12 -08/12 Apprentis d’Auteuil, MECS Maison Daniel Brottier (44340)

05/11 à 9/11 Centre Tréméac : « Le Home », « Foyer Allende », « SIS 2 » (44000)

09/10 à10/10 Foyer St Vincent de Paul, MECS (44000)

• Formatrice BAFA, UFCV (44000)

• Écoutant Social Téléphonique 115 :

10/10 à 03/11 Maison De La Veille Sociale 44 (44000)

2001/2002 115 du Val de Marne (94)

• Monitrice Éducatrice stagiaire :

2009/2010 MECS « Kertatupage », association TY YANN (29000)

2008/2009 Classe Relais (29000)

2006-2008 Agent d’accompagnement, Résidence Le Penty, EHPAD LES AMITIÉS D’ARMOR (29880)

2005 Directrice de séjours adaptés, Association EPAL (29000)

05/2005 Stagiaire (Évaluation en Milieu de Travail), ESAT des papillons blancs Keraudreun (29000)

07 à 12/2004 Directrice de chantiers de jeunes / Animatrice, Patro de Landéda (29880)

• Aide éducatrice (1998-2001) :

Écoles maternelle et élémentaire (92)

Collège Romain Roland (ZEP du 92)

• Animatrice socio culturelle :

07/2013 « Maison de Enfants » Camou, méthode Montessori, petite enfance (75007)

Été 2002 Association « Suce Pas Ton Pouce », et « Maison des Enfants » (29880)

1991 à 2002 Écoles, CLSH, classes vertes, CVL, (île de France)



FORMATIONS

26-27/10/2013 Stage en Communication Non Violente, Maisdon sur Sèvres (44)

09/08 à 06/10 Monitrice Éducatrice - ITES de Guipavas (29)

2000/2001 BEATEP Médiateur Interculturel - ERMA de Juvisy (91)

1994/1996 Niveau DEUG de Sciences Humaines et Communication (socio), Paris X (92)

1993 Niveau DEUG Lettres et Civilisations Étrangères (Italien) Paris III (75)

1992 Baccalauréat A2 (Lettres, Philosophie, Langues) (75)

1991 Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), (75)



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Théâtre, art clownesque, danse contemporaine

• Secrétaire de l’association « Cont’ou arts de vie » et « Move On Up »

• Contes. Ateliers d’écriture, Psychologie, Sociologie, Philosophie

• Permis B, voiture personnelle





Mes compétences :

Théâtre

Animation d'ateliers culturels et créatifs

Accompagnement individuel et collectif

Communication

Psychologie de l'enfant

esprit de synthèse

intuitive

Ecoute

Dynamique

Empathie