L"association Trait d Union propose du coaching individuel et collectif pour l accompagnement au retour a l emploi, des Atelies d'animation Biocentrique et des cours hebdomadaire de Biodanza

au centre socio culturel la Fontaine à St Sebastien Sur Loire

Me contacter au 0652182815

Information sur



http://atdu.free.fr



https://plus.google.com/105237978349149107679/posts/XrQL1uUtHY4



Mes compétences :

Coaching

Danse

Danse thérapie