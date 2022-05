Raphael QUINTANA

Bonjour je m'appelle Raphaël Quintana , je suis en D.A.E.U a L'IUT de Troyes et je suis a la recherche d'un contrat d'apprentissage en alternance pour mon Bac Pro AMA option communication graphique , bien sur je recherche une entreprise dans les domaines de la communication, de la publicité et de la chaine graphique pour une durée d'un contrat de 3 ans, alternant CFA COMM' a Bagnolet et entreprise en 1 semaine CFa / 1 semaine entreprises



Mes compétences :

Artiste

Arts

Inventif