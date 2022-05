Raphaël RATARD

Diplomé de l'Ecole Centrale d'Electronique (Paris VI), après l'obtention d'un DUT Informatique (Orsay, Paris XI), je suis Consultant en Sécurité dans un cabinet lyonnais de sécurité des SI spécialisé en Gestion des Identités et des Accès (Identity and Access Management, IAM).



Durant mon professionnelle en tant que salarié, j'ai effectué des missions chez des grands comptes de la grande distribution (environnement anglophone), de la banque, des mutuelles et assurances, des transport, des télécoms, de l'aéronautique et aérospatiale sur les régions de Lyon, Lille, Paris, Toulouse et Tours.



J'interviens en tant que consultant, sur les différentes phases d'un projet (de l'avant-ventes jusqu'à la mise en production) afin de définir et de mettre en place les solutions permettant de sécuriser l'accès des utilisateurs à leur système d'information.



J'ai acquis durant cette période une expertise fonctionnelle en gestion des habilitations et des processus métiers d'entreprise inhérents. J'ai notamment acquis des compétences sur les concepts et technologies inhérentes au problématiques IAM, principalement sur le produit IBM et Microsoft.



Je suis donc très sensible aux enjeux de la sécurité des systèmes d'information et des transmission, mais aussi aux problématiques de l'intelligence économique.



De plus, doté d'un esprit ouvert et très créatif, j'aime la modélisation, la conception et le développement objet (UML, Java/J2EE, C#).



Mes compétences :

Access management

Consultant

FOREFRONT

Gestion de projet

IAM

IBM

Ingénieur

J2EE

JAVA

Java j2ee

Javascript

LDAP

Linux

Management

Microsoft Active Directory

PHP

Sécurité

SSI

Systèmes d'Information

Tivoli

UML

UNIX

XML