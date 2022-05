Raphaël RAULT

Mes domaines d'expertise :

Conseil et contentieux en matière de données à caractère personnel, d'informatique, de commerce électronique et de multimédia.



Langue :

- Anglais (TOEIC : 920/990)



Publications et Interventions

- Diverses publications en ligne et interventions sur la sécurité informatique, les TIC, les données à caractère personnel et le multimédia

- Co-auteur du livre "Sécurité informatique - Ethical Hacking, Apprendre l'attaque pour mieux se défendre", 3ème édition, ENI : http://www.editions-eni.fr/livres/securite-informatique-ethical-hacking-apprendre-l-attaque-pour-mieux-se-defendre-3ieme-edition/.f6fdfe2b4d0dce7758cab678c1799e51.html #!WithAjaxContent



Mes compétences :

Informatique et libertés

Informatique

Multimédia

Commerce électronique

Bases de données

Internet

Google Apps (informatique & libertés)

Office 365 (informatique & libertés)