Raphaël REGISSER

Au sein de l'entreprise SIGA, spécialiste des bandes adhésives hautes performances, j'occupe la fonction de directeur de laboratoire R&D dans le domaine des membranes et des colles.



Le département R&D est composé d'une équipe expérimentée de 4 docteurs et 3 techniciens qui permet de mener à bien différents projets visant à introduire sur le marché des pare-vapeurs et de lés de sous-toiture ainsi que des bandes adhésives innovantes.



Les projets traités actuellement au sein du laboratoire que je dirige concernent la synthèse de polymères en masse ou en solution et de dispersions aqueuses. Ces polymères sont ensuite incorporés dans des formulations industrielles multi-composants, et leur propriétés physico-chimiques et d'adhérence sont analysées.



Le développement de membranes perméables à la diffusion de la vapeur d'eau est réalisé à partir d'une couche de fonction extrudée renforcée par un ou plusieurs matériaux non-tissé.



Après avoir soutenu ma thèse en 2007 dans le domaine des polymères photopolymérisables, des peintures, des laques, des "résines" et de la physico-chimie en général, c'est presque naturellement que j'ai fait mes valises pour la Suisse allemande, dans le canton de Lucerne.



Particulièrement intéressé par les environnements cosmopolites, je suis ravi d'appliquer mes connaissances au sein d'une entreprise dont le chiffre d'affaires est principalement réalisé en terres germanophones (Allemagne, Suisse et Autriche).

Grâce à une constante expansion, les marchés de l'entreprise SIGA se développent de manière continuelle partout en Europe et récemment aux Etats-Unis.



Mes compétences :

R&D

Chimie

Gestion de projet

Physique Chimie

Polymères