Raphael REIG

Ingenieur Mécanicien de formation avec une spécialisation en mécanique théorique aux USA; j'ai évolué dans plusieurs univers. La mise en service dans des centrales de production électrique reste un forte avec depuis 2012 la définition suivant les contrats et réalisation des procédures de mise en service de plusieurs projets de centrales d'incinération. Je participe aussi à leur mise en service (Turbo alternateur, condenseurs, poste d'eau , chaudière..). Optimisation et innovation sont présentes tout au long de ces processus. Par exemple instrumentation des parois de chaudière pour mise en place de nouvelles procedures de séchage réfractaire, mise en oeuvre de caméra thermique pour maintenance prédictive et recherche de fuites au vide condenseur. Une longue exérience dans l'univers de la chaudronnerie industrielle et filtration ainsi que celle acquise dans la construction de Pirates des Caraïbes me permettent d'avoir une vision globale des projets. Flexible et autonome je reste orienté réalisation, travail en équipe, innovation , environnements multiculturels et service client.



Mes compétences :

Troubleshooting

Électromécanique

Mécanique

Machines tournantes

Energies renouvelables

Energie