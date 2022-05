Raphaël REUTENAUER

Titulaire d'un BTS Management des Unités Commerciales(MUC) par alternance, préparé au Pôle Formation CCI de Strasbourg en 2009 et au sein de l'entreprise Super U Diemeringen.





Durant ma période d'apprentissage j'ai acquis de très nombreuses qualifications telles que le management (gérer et animer une équipe) gestion des rayons et des stocks, mise en place d'animations, répondre aux besoins et aux attentes des clients...





Fort de mon expérience, je souhaite occuper un poste de responsable ou adjoint de boutique.



_________________________________________________________________



Je suis capable de :



•Accueillir des clients et les renseigner sur les produits.



•Suivre l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les commandes.



•Vérifier la livraison de marchandises, contrôler les produits, organiser et superviser leur stockage.



•Réceptionner les retours clients, identifier les invendus et effectuer les échanges, remboursements, retours fournisseurs.



•Adapter le plan d'implantation des articles selon le chiffre d'affaires, les opérations commerciales et contrôler la mise en rayon.



•Suivre et analyser les résultats des ventes et proposer des ajustements.



•Effectuer des relevés de prix auprès de la concurrence.



•Mettre en place les opérations commerciales selon les marges, le chiffre d'affaires et les prévisions.



•Coordonner l'activité d'une équipe, suivre et organiser le développement des compétences du personnel.



•Contrôler l'état et la conservation des produits périssables et retirer les produits impropres à la vente.



_________________________________________________________________



Je m'investirai pleinement au profit de l'entreprise afin d'apporter une satisfaction auprès de mon supérieur et de mes clients.



Je suis ouvert à toute proposition.



Mes compétences :

Vente

Gestion

Chef de rayon

Responsabilité