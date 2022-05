Raphaël JUNG

Grande expérience en GMS/CHR en magasin et Centrale d'achat.



Agé de 44 ans, j'ai 20 ans d'expérience en grande distribution en centrale d'achat et en magasin à des postes clés où mes qualités d’esprit d’entreprise, de gestionnaire, de manager et de commerçant ont su me démarquer face à mes concurrents.

Actuellement partenaire du Groupe La Pizza de Nico, j'ai participé de manière active au développement du groupe en ouvrant 23 restaurant en 4 ans. En charge de la direction des achats et de la direction des travaux



Mes compétences :

Performant