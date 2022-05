Raphaël RIBOULET

Je suis conseiller en investissements financiers, indépendant. Je travaille à mon compte pour répondre aux besoins de mes clients et les accompagner dans leurs objectifs en partenariat avec les plus grandes maisons de gestion, promoteurs et produits financiers de France.



J'accompagne mes clients et futurs clients dans leurs choix de placements et d'investissements dans la limite de leur budget et capacité d'épargne mensuelle qui doit être en ligne avec leurs objectifs et besoins.



Les solutions mises en place sont des solutions sur mesure autour des sujets suivants :



- Optimiser la rentabilité de leurs placements ou créer une épargne rentable

- Préparer le départ a la retraite avec par exemple mise en place de revenus complémentaires

- Réduire le montant de leurs impôts

- Protéger la famille

- Dynamiser le patrimoine



Pour les entreprises et chefs d'entreprises

- Mise en place de plans d'épargne salariale

- Suivi et optimisation de vos PEE / PERCO....



Je travaille uniquement par recommandation, ce qui est gage de qualité pour mes clients avec lesquels je m'inscris sur des relations basées sur la confiance et le long terme.



Avez-vous un bon conseiller financier pour s'occuper de vos projets ? Alors, n'hésitez pas à me faire part de vos besoins.



Il est possible de me rejoindre dans ce métier. Je dispose d un centre de formation, présent dans l'accompagnement commercial, formations techniques, accompagnement dans la création de votre structure.. contactez moi



Mes compétences :

Chef de secteur

Vente

Développement commercial

Grande distribution

Management commercial

B2B

Négociation

Formation

Management

Goût du challenge

Finance

Conseil

Investissement

Gestion de patrimoine

Agroalimentaire

Immobiler

Preparation retraite

Défiscalisation

Conseiller en investissements financiers