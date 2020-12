Anthony LAUGLÉ

39 ans Tech de Co Bordeaux 1996 & Ecole de Vente Xerox 1997

Marie 3 enfants



16 annees de ventes, Management, constitution de business unit et une reelle expertise du circuit OOH / Retail sur les FMCG grace a mes nombreuses experiences chez Xerox, Coca Cola et Mars pendant 16 annees en evoluant de Responsable Commercial, Directeur Regional puis Directeur de Business Unit et en occupant des fonctions de Responsable de Clients Nationaux



Je suis aujourd'hui le Responsable des Nouveaux Reseaux pour Mars Chocolat et gere egalement le compte Metro sur 4 categories.



Mes compétences :

Business Oriented

Agroalimentaire

Management

GMS

Directeur des ventes

Vente