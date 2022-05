Marina MIHAILA

Titulaire d’un DESS en «Procédés fermentaires pour l’agro-alimentaire : vin – bière – produits fromagères» et du Master Qualité, je souhaite continuer mon parcours professionnel vers le poste de responsable qualité, amélioration continue de la production.



Mes compétences théoriques :

Technologies de production en agro-alimentaire : vin, bière, fromage, chocolat

Normes de la Qualité : ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001

Outils et méthodes Lean : 6 SIGMA, DMAIC, 5S, QQOQCP, 5 Pourquoi, Diagramme d’Ishikawa, SIPOC, Diagramme de GANT



Mes compétences pratiques :

Gestion et formation du personnel

Participation aux processus de production en agro-alimentaire

Suivi de la productivité et mise en place des indicateurs de production

Amélioration du processus de production par les outils du Lean Management

Formation du personnel

Gestion des projets



Ma capacité d’adaptation, alliés à ma maîtrise de plusieurs langues (français, roumain, russe, anglais) seront des atouts non négligeables lors de notre collaboration.



Je suis également à l'écoute des entreprises qui collaborent avec les pays de l’Est (Moldavie, Roumanie, Russie).



Mes compétences :

ISO 900X Standard

Six Sigma

Risk Assessment

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

IFS applications

Audit

Réglementation alimentaire France/Europe