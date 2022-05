Raphaël RIGOLLET

Aujourd'hui Ingénieur d'affaires au sein de la Business Unit Aéronautique défense et technologie, je suis en charge d'une équipe d'ingénieurs systèmes, électroniciens, mécaniciens, développeurs informatiques, chefs d'équipe travaillant sur des projets BE, essais et de mise en service. Mon activité est regroupée sur la région Sud-Est au sein d'entreprises telles que Dassault aviation, Alstom, Airbus hélicopters, Schneider Electric, Technip, etc...

Mon objectif principal est d'accompagner mes clients dans la réussite de leurs projets techniques.