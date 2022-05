Raphael RIMOKH

Business Développement, Direction Commerciale, Marketing ,Export.

25 ans d’expérience dans des Multinationales (Xerox, Heidelberg, Kodak) et PME

France et International

Anglais courant



Capacité de concevoir et mettre en œuvre des stratégies impliquant des projets clients ou projets internes complexes avec succès.

Axé sur le management et la motivation des équipes, j'engage toute ma détermination et mon savoir faire à la réalisation des objectifs de CA et de marge attendus.

J'ai conduit avec succès dans des petites et grandes organisations des projets par exemple d’introduction de technologies numériques ou de solutions à forte valeur ajoutée améliorant ainsi de manière significative les niveaux de marge.



Mes compétences :

Base de données

Business

Business developpement

Conseil

Crosscanal

Digital

Digital printing

Direct Marketing

E-crm

E-mailing

ECRM

Emailing

Export

Impression numérique

Industrie graphique

International

International Sales

Marketing

Marketing direct

Marketing relationnel

Marketing service

Microsoft CRM

Print

Relationnel

Sales

Sales & Marketing

Service support

Support

Vente

ventes