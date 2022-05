Raphael RINGENBACH

20 ans d’expérience en santé sécurité environnement management des risques en tant qu'inspecteur des risques industriels en assurance, Risk Manager, consultant, responsable QHSE et auditeur ISO 14001/OHSAS 18001



· Audit de risques en entreprises (incendie, vol, informatique, bris de machine, malveillance, catastrophes naturelles et technologiques, pertes d’exploitation...)

· Etude de vulnérabilité d’entreprises et définition d’actions de réductions

· Veille réglementaire pour plus de 30 sites chimiques

· Audit réglementaire HSE de plus de 50 entreprises (pharmaceutique, équipementiers automobiles et aéronautiques, chimie, stations de ski, cosmétique…)

· Audit Due Diligence

· Mise en place de SME/SMSST

· Assistance technique et juridique pour des responsables HSE

· Pilote projets HSE

· Préventeur

· Formateur système de management et HSE



Mes compétences :

Droit de la santé sécurité

OHSAS 18001

ATEX

Norme HSE

Gestion des risques industriels

SME

Norme ISO 14001

Environnement

Analyse de risque

Droit de l'environnement

ISO 31000

Risk management