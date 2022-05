Raphael RIVIERE

Responsable d'un Centre de profit depuis Mai 2009, après avoir été pendant 8 ans Chargé d'Affaires, adjoint au Chef de Service précédent, avec une implication particulière dans la réalisation de chantiers importants à l'export (Gabon, Congo, Centrafrique, Guinée Equatoriale, Nigeria).



En 2014, jumelage des services Maintenances et Travaux Neufs de la société suite à la démission du Chef de Service Maintenance, extension du périmètre d'action avec prise en charge du département Climatisation dans sa globalité. Chiffre d'affaire total, de 7 à 9000Ke, pour un effectif de 140 à 180 personnes, parc de 10.000 appareils sous contrat, 40 chantiers annuels environ en travaux neufs.



Bonnes connaissances techniques, rigoureux, apte à animer une équipe dans la réalisation d'un projet de taille conséquente. Pratiques du terrain et du bureau d'études, validation des dossiers techniques et financiers, suivi technique, commercial et financier de différents projets. Capacités à développer les outils, méthodes et procédures afin de permettre d'atteindre les objectifs fixés.



Domaines abordés : Climatisation de confort en résidentiel et tertiaire, Conditionnement d'air de précision (salles blanches, satellites pétroliers offshore), Froid commercial (Chambres froides, centrales positives et négatives), Ventilation, Désenfumage, Cuisines professionnelles.



Maîtrise de plusieurs logiciels de dimensionnement et notions d'Autocad. Formation des collaborateurs dans le cadre de la création du bureau d'études de la société.



Anglais de bon niveau, plusieurs chantiers déjà suivis avec des clients anglophones.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestionnaire

BTP

Export

Autocad

Ingénierie

Bâtiment

Froid commercial

Management