Raphael RIVIERE

Je suis actuellement à la recherche active d'un poste de commercial dans le pret-à-porter.



- Je bénéficie d'une expérience de 5 ans en retail et de 2 ans en wholesale dans l'univers du prêt-à-porter et du luxe.



- Lors de cette expérience , ma hiérarchie m'a fait confiance en me donnant l'opportunité de participer aux showrooms et d'être intégrer à l'équipe wholesale, sur la gestion d'un porte feuille clients de 1500K euros.



- Ces 5 ans passés au plus près des clients finaux sur le terrain, m'ont notamment permis d'en saisir les attentes, perceptions et sensibilités;



- J'ai également pu confirmer des qualités que j'estime indispensables à la fonction à laquelle je prétends: excellent relationnel, conviction, polyvalence, dynamisme, engagement, rigueur, goût du challenge et force de vente.



- Enfin - et c'est bien évidemment majeur - je suis extrêmement motivé.



Mes compétences :

Pack office

Softwear

Columbus retail

Conseil

Négociation

Vente