Raphaël RIVIERE

Ma mission principale consiste en la sécurisation de l'activité commerciale de l'entreprise et la défense de ses intérêts, tout en conservant comme prioritaires le bien-être et le développement des collaborateurs.



Il peut encore être considéré aujourd'hui que les juristes d'entreprise traitent uniquement des problématiques de contentieux au sein de leur organisation, et n'envisagent leur métier que sous l'angle théorique.



Ma vision est différente. Rattachés généralement à la Direction Générale, nous avons la chance de pouvoir travailler avec l'ensemble des départements de l'entreprise, opérationnels, commerciaux, projets, marketing... et ainsi participer pleinement, en qualité de support, à la réussite commerciale de l'entreprise tout en protégeant son activité.



La fonction RH au sein de l'entreprise peut se résumer selon moi de la manière suivante : "libérer les énergies", permettre à chacun des salariés de s'épanouir dans l'entreprise, par une écoute, un accompagnement, un partage et une recherche permanente de solutions pour que chacun puisse exploiter au mieux son potentiel, qu'il soit technique ou humain.



Mes compétences :

Informatique

Droit des affaires

SIG

Distribution

Droit

International