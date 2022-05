Raphael ROBIL

Le concept Lemon Interactive ? Réunir les compétences d’une grande agence e-commerce et la proximité d’une structure courte… Structure à taille humaine (20 personnes), créative et réactive, Lemon Interactive est agence 100% e-business, concentrée sur l’accompagnement des créateurs e-commerce, PME et business unit de grands comptes sur leurs enjeux web.



Directeur Général de la société, je développe avec enthousiasme Lemon Interactive depuis 2009.

Passionnés du web et porteurs de projets en recherche de prestataires, contactez-moi !



Site de l'agence : http://www.lemon-interactive.fr



Mes compétences :

Management