Raphaël ROGER

Ingénieur CNAM de Formation

Responsable d'affaires expérimenté chez VINCI ENERGIES



Actuellement chez GTIE Air et Défense

Industrie Aéronautique / Défense / Sureté



Expériences dans différents secteurs industriels auparavent :

Pharmaceutique / Cosmétique / Chimie / Recherche / Chauffage Urbain



Expertises pour les sites critiques, industriels, utilitées et process :

- CFO : distribution : HT BT

- CFA & sureté : contrôle d'accès, intrusion, videosurveillance, réseau informatique

- GTB/GTC, supervision, monitoring environnemental

- Instrumentation & Automatisme

- Offres clés en main multi-techniques



Quelques Références Projets :

- Gestion contrat de travaux cfo/cfa multi sites pour un industriel aéronautique

- Poste source HT/HT de site sensible

- Deploiement lignes reseau industriel pour suivi du taux de rendement de machines outil.

- Sécurisation de site OIV (preco ANSSI)

- Electricité / Instrumentation ligne de formulation automatisée pour l'agro-alimentaire

- Lot elec & utilités générales pour la création d'un nouveau bâtiment pharmaceutique

- Installation PAC et boucle réversible pour industrie chimie fine

- Rénovation elec/instrumentation chaudière chauffage urbain

- Electricité / Automatisme d'une station de traitement effluents d'un nouveau bâtiment industriel pharmaceutique

- Audit, optimisation extension d'une boucle eau glacée industrielle d'un site pharmaceutique

- Rénovation de châssis de distribution électriques BT

- Baie sécurité contrôle gaz dangereux sur ligne de production semi-conducteur

- Remplacement des automates dediés aux énergies d'un parc d'attraction



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Ingénierie

Bâtiment

Chiffrage

Communication

Commercial

Gestion