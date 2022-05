Raphaël ROUMY

Ingénieur issu de l’Institut Français de Mécanique Avancée (IFMA, qui s'appelle désormais SIGMA Clermont) et ayant réalisé une année de formation complémentaire tout en anglais dans le management de projet et des entreprises à l’Ecole Supérieure de Commerce (ESC) de Clermont-Ferrand, j'ai intégré depuis juillet 2017 le groupe Constellium, sur le site d'Ussel en Correze. Dans l'entreprise, je suis lean manager. J'anime des chantiers KAISEN (amélioration continue) avec des groupes de travail de 4 à 8 personnes, représentant les différents secteurs de l'usine (production, qualité, maintenance,...). Ensemble, pendant 3 jours, nous travaillons sur un problème isolé et identifié de l'usine, nous dressons l'état actuel de la situation, en imaginons l'état futur en dressant le plan d'actions associé puis nous mettons en place et suivons la mesure de notre succès.



Mes compétences :

CATIA

Solidworks

Matlab

ANSYS

RDM

Continuous Improvement

3D

Abaqus Unified FEA

Microsoft Excel