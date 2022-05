Raphaël ROUSSEAU

Bienvenue sur mon profil.



Après 3 années passées à m'occuper de mon enfant, je recherche activement un emploi dans la région de Rennes à partir de Janvier 2019.



Types d'interventions :

-Analyse et modélisation des processus métier

-Rédaction de spécifications fonctionnelles

-Conception et exécution de tests fonctionnels

-Gestion de projet : planning/budgets

-Veille

-Création et gestion de base de données



Je possède également des compétences en gestion documentaire, veille et gestion de base de données.



Mes compétences :

AMOA

Archivage

Archivage électronique

Base de données

Dématérialisation

Documentaire

Droit

Droit de l'information

ECM

Electronique

GED

Gestion de projet

Gestion de projet informatique

Informatique

Informatique documentaire

Management

Métadonnées

Records management

Recueil de besoins

Référencement

Signature électronique

Veille

Conseil

Recueil des besoins