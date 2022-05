15 ans d'expérience dans le marketing, les partenariats et les achats automobile



Mes compétences :

Esprit d'analyse et de synthèse

Rigueur et sens de l'organisation

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Management transversal

Marketing produit

Négociation achats

Marketing stratégique

E-commerce

Pricing

Gestion des stocks et approvisionnement

Communication