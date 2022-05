Raphaël ROUX

Je me suis intéressé très tôt à l’environnement, sa faune et sa flore. J’ai donc choisi de me spécialiser dans ce domaine suite à ma licence en Science Économie Gestion, avec un Master 2 en Gestion et Protection de l’environnement.

Ces deux années de master m’ont permis d’acquérir de bonnes connaissances en matière de création et gestion de projet, d’études d’impacts et d’évaluation des coûts environnementaux mais aussi sur les différents biotopes remarquables ainsi que la biocénose y étant associée.

L'association Économie et environnement est aujourd'hui primordiale.



Suite à la réalisation d'une mission de 6 mois auprès de la DREAL des pays de la Loire sur le sujet des espèces animales invasives, je cherche à prolonger mon expérience dans ce secteur d'activité.



Mes compétences :

Environnement

Évaluation environnementale

Gestion de projets

Biologie végétale