Diplômé du Master 2 Economie et gestion de l'environnement et des impacts environnementaux à l'Université Bordeaux IV Montesquieu, je souhaite intégrer une structure en tant que consultant en Développement Durable et environnementale.



De nature rigoureuse, mes différentes expériences m'ont donné le goût du contact et une excellente gestion de travail.



Les secteurs d'activités dans lesquels je pourrais mettre mes qualités au service de la société sont les certifications QSE, le conseil mais aussi le calcul des impacts des activités humaines sur l'environnement ainsi que trouver des axes d'amélioration.



Informations complémentaires : http://www.doyoubuzz.com/quentin-briantais



Mes compétences :

Gestion de projets

CERTIFICATION ISO

Évaluation environnementale

Audit Environnemental

ISO 9001

Consulting

OHSAS 18001

Norme ISO 14001

MASE