Dominique VINET

Directeur du département de Langues de l'université,

spécialisé dans l'ingénierie pédagogique,j'ai développé deux logiciels d'assistance à l'enseignement des langues et je travaille au développement d'un logiciel permettant de dématérialiser les procédures de gestion des programmes d'échanges internationaux et d'opérer le suivi des étudiants en mobilité, en amont de la mobilité, pendant, et après celle-ci :



1. l'e-Pel, portfolio européen de langues en ligne fondé sur le modèle développé par le Conseil de l'Europe et permettant l'accès en ligne des recruteurs recherchant des profils d'étudiants disposant de compétences linguistiques particulières. Ce logiciel est maintenant intégré à l'@genda 2.0.



2. l'@genda 2.0, un logiciel permettant aux étudiants de travailler en ligne à distance à partir de programmes de travail (documents, exercices - audio, vidéo, compréhension orale et écrite - etc.). Ils disposent d'une boîte à outils offrant l'accès à des dictionnaires, lexiques, grammaires, documents de référence, des modules d'oralisation ("text-to-speech"), un enregistreur audio, deux modules de courriels vidéo, et ils peuvent alimenter leur liste de vocabulaire (une par langue s'ils en ont plusieurs), l'illustrer et le corriger à tout moment. Ils peuvent rédiger et sauvegarder leurs notes de travail, plans d'exposés ou réponses à des questions ouvertes sur un tableau blanc (qu'ils peuvent agrandir). Ils peuvent aussi créer un portfolio de langues et télécharger leurs réalisations (rapports, enregistrements audio ou vidéo) dans le dossier du portfolio. Ils peuvent enfin travailler en collaboration en permettant à leurs camarades de partager leurs notes de travail. Le contact peut se faire individuellement ou collectivement par l'intermédiaire d'un module de vidéo-chat et d'un tableau électronique synchrone en ligne, ou grâce à des cartes heuristiques collectives, et des présentations en nuage ou en feuilletage..



Les enseignants peuvent suivre le travail des étudiants en ligne :

Ils accèdent à l'historique, peuvent corriger le vocabulaire, les notes de travail, le portfolio, et formuler des commentaires sur ce travail. Ils peuvent aussi, s'ils utilisent l'@agenda en classe, noter les présences d'un clic. Ils peuvent enfin communiquer avec eux par mail, individuellement ou collectivement.



Un logiciel auteur intégré leur permet de créer les programmes de travail sans aucune connaissance informatique. Ils peuvent rédiger des consignes, indiquer les URL des documents ou les télécharger aisément sur le serveur. Ils peuvent aussi enrichir la liste des lexiques (en ligne ou à télécharger), des précis grammaticaux ou cours en lignes, des documents de références, et sélectionner d'un clic ceux auxquels chaque groupe aura accès.

Les enseignants peuvent préparer les programmes soit individuellement, soit collectivement, en enrichissant les préparations ou en se les appropriant et en les adaptant.

Ce logiciel a été présenté au congrès international Eurocall qui s'est tenu à Bordeaux du 8 au 11 septembre 2010.

3. Erasmuslink :

Ce logiciel permet d'organiser en ligne les préinscriptions, nominations et affectations des étudiants candidats à une mobilité à l'étranger. Il a vocation à être utilisé par toutes les institutions organisant des échanges.

Tous les documents, contrats Erasmus, contrats d'études, certificats de présence, rapport de fin de mobilité sont en ligne et pré-remplis dès lors que l'étudiant a procédé à son inscription.

Erasmuslink offre aux utilisateurs un programme de formation linguistique en ligne et une boîte à outils (celle de l'@genda 2.0) permettant aussi le suivi de son travail en ligne par ses enseignants dans l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil.



Mes compétences :

Informatique éducative

Pédagogie

Langues

Informatique