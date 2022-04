Dominique VINET

Je suis l'auteur d'Actilablang, une plateforme d'apprentissage des langues doublée d'un mini labo multimédia. Il permet aux apprenants de travailler en ligne et aux enseignants de créer des scénarios d'apprentissage et de suivre en ligne le travail des apprenants.

Cette plateforme est accessible gratuitement par simple inscription, à l'adresse http://www.actilablang.fr ou http://www.agenda-2-0.fr et poropose une interface trilingue français, anglais et espagnol.



Actilablang comporte une boîte à outils complète contenant dictionnaires, lexiques, grammaires, documents de référence, modules d'oralisation (text-to-speech), toutes sortes de ressources accessibles gratuitement en ligne.



Cette plateforme permet de mettre en valeur l'interactivité grâce aux dispositifs de vidéo-conférence et au tableau virtuel interactif.



Actilablang a une double fonction : l'enseignement/apprentissage en ligne et le suivi. Ceci implique l'accès à deux modules distincts, l'un pour les apprenants et l'autre pour les enseignants. L'ergonomie et l'intuitivité de l'ensemble permettent aux utilisateurs de l'apprivoiser rapidement sans que cela nécessite de compétences particulières en informatique.



Actilablang vise des publics divers. Il a été développé pour les étudiants des universités et les élèves du secondaire mais il est particulièrement recommandé pour les publics hors système, les étudiants en stage, les malades, hospitalisés ou non, les prisonniers, etc. et sera particulièrement utile dans le cas de programmes d'apprentissage en ligne à destination de pays n'ayant pas accès à l'enseignement en présentiel. Il peut aussi être utilisé pour le soutien individuel ou collectif.



Les enseignants utilisateurs peuvent très facilement mettre en oeuvre des scénarios intégrant dfes documents qui s'ouvriront dans la fenêtre principale de l'écran et des exercices de compréhension écrite ou orale associés à des documents iconograpiques, audio ou vidéo.



Les étudiants seront invités à construire une liste de vocabulaires (éventuellement plusieurs s'ils ont un agenda par langue), prendre des notes de lecture ou rédiger des plans détaillés et télécharger des documents personnels (textes, diaporamas, enregistrements audios, courriel vidéo, etc.).



Actilablang comporte aussi un portfolio européen de langues interactif où ils pourront auto-évaluer leurs compétences linguistiques. Même en cas d'interruption de leur agenda de travail, ils gardent l'accès à leur données et à la boîte à outils.



Les enseignants peuvent contrôler et éventuellement corriger les listes de vocabulaires, les notes, les documents téléchargés et archivés, contacter, les apprenants individuellement ou collectivement d'un clic de souris et utiliser Actilablang soit comme complément au cours en présentiel, soit comme plateforme pour l'enseignement en ligne, soit dans le cadre d'un enseignement en blended learning.



J'ai mis l'accent sur la collaboration et la coopération entre apprenants et entre enseignants. Toutes les productions des apprenants peuvent être partagées, en différé ou en synchrone et les enseignants peuvent collaborer à la création de scénarios d'apprentissage. Actilablang est particulièrement adapté aux classes inversées et il est évolutif. Je peux ajouter des fonctionnalités à la demande des utilisateurs. Je viens, par exemple, d'ajouter un module d'aide à la rédaction de scripts de vidéo, sur la base du logiciel gratuit oTranscribe d'Elliot Bentley. Le script peut être repris à tout moment et peut aussi être transformé d'un clic en exercice à trous.



Mes compétences :

développeur e-learning