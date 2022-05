Thierry SAINT-HILLIER

Dans le cadre de mon entrée en Master II responsable QSE par alternance au CESI à la rentrée 2014, je suis à la recherche d’une entreprise, sur tous les Pays de la Loire, pour un contrat de professionnalisation.



Titulaire d’un Master en Economie et Gestion de l’Environnement, j’ai pu acquérir de solides connaissances en certification, en gestion des déchets, en gestion de projet, en gestion des risques ainsi qu’en gestion d’Installation Classées pour la Protection de l’Environnement. Suite à cette formation j’ai occupé un poste de chef de projet dans un cabinet spécialisé en audits environnementaux. J’avais pour mission d’aider nos clients dans leur démarche de labellisation. Après avoir effectué une étude en interne auprès des responsables de service et des salariés, je rédigeais un plan d’action afin d’aider le client à répondre à certains critères d’exigences.



Ces réalisations d’audits m’ont fait prendre conscience que je souhaite privilégier une carrière dans le domaine de la qualité, de la sécurité et de l’environnement en entreprise. C’est pourquoi j’ai intégré une formation QSE afin de pouvoir me spécialiser plus particulièrement dans ce secteur. Cette formation, finançable par les OPCA durera un an dont 9 mois en entreprise. Ce type de contrat vous permet de disposer d’un animateur QSE qualifié à un coût très compétitif.





Je suis actuellement en recherche d'un contrat de professionnalisation.



Mes compétences :

Audits environnement

Relation clients

Accompagnement de projet

Rédaction de rapports

Réglementation ICPE

Norme HSE

Normes ISO