Raphael RUBOD

UN REGARD STRATÉGIQUE À 360° SUR LES PROJETS



Pour toute création, je ne m'attache pas à l'objet seul, à l'espace même mais à leurs environnements dans lesquels ils seront intégrés. Le Design se veut fonctionnel et esthétique mais il doit avant tout répondre à une problématique ou un besoin.

C'est pour cela que je gère les projets dans leur globalité. Je transmet ma vision stratégique et imagine une esthétique dans de multiples domaines : la stratégie, l'architecture commerciale, l'identité, la communication et le merchandising.



MA SPÉCIALITÉ : LE RETAIL



J'ai fais de l'architecture commerciale ma spécialité. Celle-ci regroupe plusieurs qualités créatives en stratégie de marque, des connaissances techniques, une vision en 3D et une bonne culture graphique. Je me sens à l'aise dans la coordination de toutes ces capacités pour créer un ensemble cohérent et performant.



La création d’un concept d’architecture commerciale est une décision importante pour une enseigne, le fruit d’une réflexion approfondie afin de garantir une image forte au point de vente.

Elle permet aux marques de trouver les meilleures réponses, de se munir d'outils à leur image que ce soit au niveau de l'architecture que de l'identité et de disposer d’un avantage concurrentiel de grand intérêt.



