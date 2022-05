Raphaël SANJUAN

Jeune ingénieur procédés particulièrement intéressé par les défis énergétiques de demain, je m'intéresse de près au développement de nouvelles stratégies environnementales dans le domaine des procédés industriels mais aussi au développement de projets et à la R&D dans le secteur des énergies renouvelables.



La formation polyvalente de l'INP-ENSIACET me permet aujourd'hui, non seulement de résoudre des problèmes inhérents aux transformations chimiques, mais aussi d'aborder d'autres domaines du génie grâce à de solides connaissances en sciences fondamentales et appliquées.



Ma spécialisation de troisième année dans les domaines de l'environnement et des énergies nouvelles me permet aujourd'hui de disposer d'un panel pluridisciplinaire de connaissances et savoirs faire dans le domaine des procédés industriels et de l'énergie.



Mes domaines de compétences vont de la thermodynamique et du dimensionnement d'installations industrielles à l'électrotechnique/conversion de puissance en passant par les énergies nouvelles.