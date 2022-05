Raphael SANTIN

35 rue Oberkampf 75011 PARIS Tél : 06 20 55 13 44

Email : raphaelsantin@hotmail.com

Raphaël SANTIN

Expérience professionnelle



02/2012 Travailleur indépendant Freelance Paris

Relations Publiques – Conseil en communication

• Mise en contact de personnalité pour valoriser des évènements ou campagnes publicitaires.

• Réalisation de casting pour défilés ou recherche dans le monde de la mode de la communication ou du show business.

• Communication sur une marque ou un produit autrement que par la publicité directe.



•Management d'artistes internationaux



04/2004 à 02/2005 Restaurant LE GEORGES - Beaubourg Paris

Relations Publiques

• Responsable des relations Publiques et de la communication.



06/2001 à 08/2003 CAFE NESS « Le Cabaret » Paris

Relations Publiques

• Responsable des relations Publiques et de la communication.

• Organisation de soirée et suivis du fichier client

• Présence récurrente dans la presse



09/1995 à 03/2002 Sarl Celebrity Services - Raphaël Santin Paris

Gérant Majoritaire

• Mise en contact de personnalité pour valoriser des évènements ou campagnes publicitaires.

• Réalisation de casting pour défilés ou recherche dans le monde de la mode de la communication ou du show business.

• Communication sur une marque ou un produit autrement que par la publicité directe.

• Clients : Iman Cosmetics – Cindy Crawford – Naomi Campbell – MTV Europe – TF1 – Sun International (Afrique du Sud) – Christian Lacroix – Valentino – Karl Lagerfeld – Chanel –Gala della Publicita (Milan) – Chupa Chups - Schwarzkopf – Thierry Mugler – RTL Nacht Show (Allemagne) – Miss World – Valisère – Hervé Leger – Canal + - H&K Monique Koutznetzof – Next Paris – Next Management Milan – Sygma – Elite Model Managment – Le Queen – Les Bains Douches – Planet Hollywood – Sephora – Bulgari – Lancel – Motorola – Elle Top Models – Casting Magazine – Sonia Rykiel – BLLB – Kenzo – BDDP – DMB&B – Gianni Versace SPA – London Reccords – Bulldog event (bruxelles) – Metropolitan Rio – William Morris (USA) – ICM (USA) – CAA (USA) – Jackie Pearl (USA) – H&M – Louis Vuitton – Cartier – Bottega Venetta – Diego della Vallee.



1985 à 1995 ELITE Model Management Paris

Directeur de booking

• Direction de l’agence et de l’équipe de booker

• Gestion de la carrière des mannequins et suivis des contrats.

• Médiatisation et gestion de l’image des mannequins.



1984 à 1985 KARIN Models Paris

Assistant booker.



Formation Etude secondaire jusqu’à la seconde



Langues Anglais écrit parlé couramment – Allemand écrit parlé – Italien et Espagnol parlé



Mes compétences :

Communications

Relations publiques