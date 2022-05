Raphaël SANTORO

Professionnel de la distribution, meuble et literie je mets toutes mes compétences en terme de négociation, gestion, organisation, management, création à votre service.

formation des équipes de ventes et des employés commercial!

responsable de la formation des chasseurs de grands gibier (faune et flore et sylviculture)



Mes compétences :

Négociation commerciale

Animation des ventes

Créativité

Conseil aux entreprises

Communication interne

Travail en équipe

Management

Négociation achats

Gestion de la relation client

Techniques de vente

Négociation contrats

Animation d'équipe

Communication

Vente directe

Conseil en management

Animation de formations

Gestion budgétaire

Management commercial

Organisation d'évènements

travail

Conseil commercial

Gestion de projet

Animation de réunions

Conseil en organisation

Travail d'équipe

Gestion des stocks

Organisation du travail

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

Formation commerciale

Formation professionnelle