Raphaël SANTORO

12 ans d experiences en qualite de Chef des Ventes.

3 ans Chef d Entreprise et une parenthese comme chef de secteur en Gsa actuellement, le temps de pouvoir retrouver un poste de cadre.



L equipe dont je fais partie actuellement a obtenu en 2016 le Trophee Lsa de la meilleure Force de Vente.

Le secteur actuel que je gere est le plus performant et le plus dynamique (tous KPIs) au vu des dernières analyses présentées à la dernière réunion commerciale de sept 2016.





Dans la vie il faut savoir réaliser ses rêves et savoir se relever en cas d'échec.



Me voilà prêt à reprendre une Direction des Ventes sur Paris ou depuis Strasbourg (et pourquoi pas Milan, Berlin ou Geneve).



Mes compétences :

Développement commercial

Entreprenariat

Coaching d'équipe

Management commercial

Affreteur international

Animateur de reseau de concessionnaire italiens su

Grande distribution

Management