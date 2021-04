Mathieu ROUVIERE

Une aventure entrepreneuriale passionnante débute avec la création de R&S FACTORY.

C'est pour moi une suite logique après 9 années chez lindustriel, complétées par 8 années d'expériences en agence de marketing opérationnel.



J'ai développé plusieurs expertises, sur les univers de l'agro alimentaire et du Personal Care, ..., pour de nombreux industriels (Reckitt Benckiser, Innocent smoothies, Carte Noire, Brasserie Castelain, SAB MILLER et ABInbev...)



- Conseil en organisation commerciale

- Définition d'une stratégie commerciale

- Gestion de projet de A à Z

- Recrutement et management des équipes commerciales

- Négociation budgétaires

- Mise en place et suivi d'outils de reporting



Adresse Mail : mathieu@rs-factory.fr



Mes compétences :

VENTE

GRANDE DISTRIBUTION

GMS

RECRUTEMENT

EXTERNALISATION COMMERCIALE