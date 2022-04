Hakim HOUASNIA

Ancien officier supérieur de l'armée de l'air algérienne, j'ai principalement exercé durant ma carrière dans des centres de recherche et développement rattachés au ministère de la défense algérien.



Mon parcours professionnel se caractérise par deux périodes. La première technique alors que la seconde est plutôt orientée management. En effet, j’ai débuté ma carrière au sein d’un laboratoire spécialisé dans le développement de logiciels spécifiques au domaine du radar et j’ai fini mon parcours en occupant le poste de « chef du bureau programmes de recherche » dont les missions peuvent se résumer au suivi et la planification des travaux de développement réalisés en interne et l’accompagnement technique des structures réalisatrices pour l’acquisition de nouveaux matériels au près de fournisseurs internationaux.



En plus du fait que je maîtrise trois langues à savoir, le français, l’anglais et l’arabe, je possède des compétences en informatique scientifique, en gestion des projets et en assistance à maîtrise d’ouvrage.



Mes compétences :

